В Риге проходит пикет против «Балтийского прайда»: пришли два человека

В протесте против «Балтийского прайда», который состоится 9 июня, у здания Сейма приняли участия два человека, сообщает агентство LETA.

Оба протестующих стоят ногами на радужном флаге, который является символом движения ЛГБТ. У одного из них в руках плакат с надписью «Мы за традиционную семью».

На месте событий дежурит полиция.

Ранее Русский TVNET сообщал, что «Балтийский прайд» ежегодно проходит в одной из трех стран Балтии. В этом году мероприятие проведут в Риге. Планируется, что организованный объединением парад пройдет с 12.00 до 15.00 и начнется в Верманском саду. После участники парада пойдут по маршруту от улицы Элизабетес, далее по улице Бривибас, потом они отправятся на улицу Бруниниеку. Далее марш продолжится по улице Тербатас и завершится в Верманском саду.