Начаты два административных дела по поводу инцидента на шествии за русский язык

Госполиция начала два административных дела об инциденте во время акции протеста 1 мая против постепенного перехода на латышский язык образования в средних школах, сообщает агентство ЛЕТА.

На мероприятие явился активист с плакатом, на котором было написать «Не знать язык страны, в которой живешь, может гость, идиот или оккупант, который навязывает свой язык». Участники акции протеста начали толкать мужчину и вырвали из его рук плакат, после чего вмешалась полиция.

Госполиция получила два заявления - одно от организаторов о помехах в проведении мероприятия и второе от мужчины о порче плаката. В обоих случаях начато административное делопроизводство.

Русский TVNET уже сообщал, что по оценкам полиции в шествии и мероприятии на Эспланаде участвовали около 5000 человек.

Напомним, 22 марта Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие начать с 2019/2020 учебного года постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах нацменьшинств.

Разработанные Министерством образования и науки поправки предусматривают проведение реформы в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году. Согласно поправкам, дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6-е классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке, в средней школе (10-12-е классы) - только на латышском языке.

Переход к этому будет обеспечен постепенно. В 2019/2020 учебном году 80% обучения на госязыке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-х классах, в 2020/2021 учебном году - в 7-х и 8-х классах, а в 2021/2022 учебном году - уже на всем заключительном этапе основной школы.

В средней школе в 2020/2021 учебном году полностью на госязыке будут учиться учащиеся 10-11-х классов, через год - всех классов.

Планируется, что правилами Кабинета министров о стандарте государственного основного образования на этапе с 1-го по 6-й класс будут установлены три образца реализации программ образования нацменьшинств, предлагающие в соответствии с законом три разных модели пропорции использования госязыка и языка нацменьшинств. Предполагается, что учебное заведение сможет выбрать одну из них.

Полный перевод на обучение на латышском языке завершится 1 сентября 2021 года.