ЦГЯ из-за плохого знания латышского потребует аннулировать мандат Рихарда Эйгимса

За неупотребление государственного языка в соответствии со второй степенью высшего уровня Центр государственного языка (ЦГЯ) обратится в суд с требованием аннулировать депутатский мандат мэра Даугавпилса Рихарда Эйгимса, сообщила агентству ЛЕТА представитель ЦГЯ Сармите Павулена.

Реагируя на некое заявление, ЦГЯ констатировал, что Эйгимс не использует государственный язык в соответствии с требованиями нормативных актов. Ему дано было шесть месяцев на улучшение знаний, но и через полгода, хотя латышский язык Эйгимса улучшился, он не соответствовал требованиям.

По словам Павулены, председатель городской думы должен говорить на госязыке совершенно свободно.

Сегодня в передаче Латвийского радио "В точке пересечения премьер-министр Марис Кучинскис выразил надежду, что вопрос об Эйгимсе не политизирован.

По закону, полномочия председателя городской или краевой думы могут быть аннулированы решением окружного суда, если его знание государственного языка не соответствует требуемому уровню.

Сам Эйгимс считает, что владеет латышским языком в достаточной степени.