В ночь на пятницу возможны сильные грозы, град и сильный ветер

В четверг вечером и в ночь на пятницу местами в центральном и восточном районах Латвии ожидаются сильные грозы с градом и порывами ветра до 20 метров в секунду, сообщает агентство ЛЕТА.

Кратковременные дожди и грозы возможны по всей стране, так как с запада движется холодный атмосферный фронт, который пересечет Латвию в течение пятницы, когда местами в центральном и восточном районах пройдут дожди, на востоке сохранится риск грозы. 4 мая в Курземе небо очистится, будет светить солнце.

Синоптики обещают слабый или умеренный западный и северный ветер. Минимальная температура воздуха составит +5..+9 градусов, в восточных районах - до +13 градусов. Днем воздух прогреется от +10..+18 градусов, на юго-востоке Латгале - до +23 градусов.

В Риге вечером 3 мая и в ночь на 4 мая возможна гроза, в том числе сильные ливни и порывы ветра, однако день пройдет без значительных осадков. Ожидается слабый или умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха составит от +7 градусов ночью до +15 градусов днем.