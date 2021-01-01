RB Rail: Rail Baltica должна быть спроектирована до 2021 года

Основная часть проектировочных работ по проекту железнодорожной колеи европейского типа Rail Baltica должна завершиться в 2021 году, однако проектирование ветки Вильнюс-Каунас будет зависеть от европейского финансирования, заявил представитель совместного предприятия Балтийских стран RB Rail.

«Мы осуществляем это (строительные работы и планирование– BNS) параллельно. Некоторые страны уже должны разрешить строительство, по этой причине некоторые работы по планированию мы завершим раньше», - заявил на пресс-конференции в Вильнюсе глава департамента по планированию и проектированию RB Rail Кайдо Циммерман.

По его словам, будет сложно спроектировать мост протяженностью 1,7 км через реку Нерис в Каунасе и реконструкцию Рижского центрального вокзала.

По информации RB Rail, одни лишь проектировочные работы в Балтийских странах обойдутся в сумму более 121 млн евро, а в Литве – около 41 млн евро.

Сейчас на проект Rail Baltica ЕС выделяет около 85% стоимости проекта. Евросоюз обязался выделить на весь проект в Балтийских странах в 2014-2020 годах 1,2 млрд евро помощи. 110 млн евро было выделено дополнительно.

Предварительная стоимость проекта составила 5,8 млрд евро. За эти средства будет проложена прямая железнодорожная смычка колеи европейского стандарта между Балтийскими странами. По пассажирской линии поезда смогут следовать со скоростью до 240 км в час, а грузовые - до 120 км в час. Проект намечается завершить к 2026 году.