Допускают проведение референдума об обучении в школе с шести лет

Если Сейм примет поправки об обучении в школе с шестилетнего возраста, оппозиция может собрать подписи 34 депутатов, чтобы инициировать референдум по этому вопросу, заявил сегодня в прениях депутат фракции «Согласие» Андрей Клементьев.

По его словам, большинству Сейма безразличен этот вопрос, несмотря на все аргументы против реформы. Вмешиваясь в права родителей, депутаты превышают свои полномочия, считает Клементьев.

Оппозиция намерена собрать подписи за референдум и просить президента Латвии не провозглашать поправки. В таком случае провозглашение законопроекта будет отложено на 2 месяца для сбора подписей за референдум.

Референдум мог бы пройти одновременно с выборами в 13-ый Сейм.

Закон передается на всенародное голосование, если за это подписались не менее одной десятой части избирателей, или примерно 155 тыс.

Поправки были поддержаны Сеймом в первом чтении.