Продолжение истории о выкинутых в Резекне щенках: Знакомьтесь, это Грета и она - героиня!

Русский TVNET уже сообщал о происшествии в Резекне - там в мусорном баке совершенно случайно были найдены выброшенные щенки.

Это случилось на улице Дарзу, 37, где во дворе женщина услышала писк и в мусорнике нашла мокрых и голодных 8 только родившихся щенков.

Чуть позже одна из жительниц сообщила о еще шести найденных щенятах в другом контейнере у того самого дома. Допускается возможность, что щенков пытались утопить, потому что они были мокрыми и наглотавшимися воды.

И вот приют «Ķepu-ķepā» рассказал об их судьбе. Героиня их рассказа собака по кличке Грета - именно она сейчас выкармливает трех самых ослабленных найденышей.

«Они были на грани... Нам удалось «вытянуть их», но эта троица без маминого молока погибла бы! Огромное спасибо Грете и ее хозяйке за отзычивость!» - сообщили здесь.

Как оказалось, сама Грета стала мамой сравнительно недавно, однако ее родные щенки подросли и уже находятся в том возрасте, когда могут питаться самостятельно.

Однако Грете все равно тяжело - ее пришлось временно перевезти в приют, где чужая среда, чужие малыши, чужие люди. Но собака с отличной выдержкой и добротой: по словам работников приюта уже после 3 кормления она стала вылизывать найденышей.

FOTO: facebook

Всего из Резекне сюда были доставлены 12 щенков, двое, самых маленьких, с вырванными пуповинами умерли, процесс пищеварения у животных так и не удалось запустить. Трое - на попечении Греты, 7 остальных - в сравнителmно хорошем состоянии и работники приюта обходятся своими силами.

«Нам очень жаль Грету, ведь она выкормила своих щенков, но у нее есть молоко», - сообщили в приюте.

Однако поиски еще одной кормящей суки - очень актуальны, ведь силы Греты на исходе и хотелось бы, чтобы и остальные щенки получили хоть немного не искусственного, а настоящего молока. Поэтому сотрудники обращаются ко всем - если вы знаете, что кто-то может помочь в данной нелегкой ситуации, обратитесь в приют (телефон 29733601 Гундега).

FOTO: Facebook



Добавим, что ранее руководитель приюта для животных «Labās mājas» Астрида Карклиня прокомментировала произошедший случай бессердечности жителей Латвии, отметив, что в стране по-прежнему нет понимания того, как обеспечить животным достойные условия для жизни.

Карклиня подчеркнула, что чаще в контейнерах находят новорожденных котят. Она считает, что такой поступок свидетельствует о «моральном упадке» и «отклонении этических норм общества». Ей страшно представить, как поступит человек в отношении своих близких, способный на такую жестокость с животными.

Главной мерой профилактики незапланированного размножения Карклиня считает стерилизацию.

«Мы не живем в каменном веке, в 21 веке стерилизация всем известна. И цены не такие, чтобы не позволить себе эту процедуру. А проблемы решились бы на весь век животного,» - убеждена Карклиня.

По ее мнению, в Латвии очень много информации, приютов, сообществ и активистов, которые готовы помочь в случае незапланированного пополнения у питомца, поэтому ни в коем случае нельзя отставлять животное в беспомощном состоянии в мусорном контейнере или мешках.