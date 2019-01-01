В торговом центре «Akropole» откроется первый в Латвии кинотеатр «IMax»

В строящемся торговом центре «Akropole» будет открыт первый в Латвии кинотеатр «IMax», рассказали агентству ЛЕТА представители «Akropole».

«IMax» - это цифровая система кинопроекции. «IMax» будет частью предусмотренного в «Akropolе» кинотеатра «Apollo Cinema».

В пятницу на празднике стропил строящегося торгового центра руководитель «Akropole» и член правления «Akropolis Group» Каспар Бейтиньш прогнозировал, что торговый центр будет сдан в эксплуатацию в ранее намеченные сроки.

«»Akropole» - первый торговый центр в Латвии, который строится по стандартам BREEAM, или системе содействия долгосрочности. Мы можем утверждать, что в процессе строительства тщательно продумано и оценено влияние проекта на среду, а также созданы качественные условия труда для всех работников», - заявил

Оскар Озолиньш, председатель правления ответственной за строительство компании «Merks».

Как заявила руководитель «Akropolis» Group Сауле Забулёните, в торговом центре будет свыше 220 магазинов - от хорошо известных брендов «Zara» и «River», магазины которых в «Akropole» будут крупнейшими в Латвии, до новичков, например, «Van Graaf».

Торгово-развлекательный центр «Akropole» планируется построить в 2019 году, общие инвестиции в проект составляют 200 млн евро, общая площадь - 98 тыс. кв.м. Планируется примерно 1500 новых рабочих мест.