От яйца до цыпленка - в предстоящие выходные можно посетить крестьянские хозяйства

В выходные с 4 по 6 мая ассоциация Lauku ceļotājs приглашает горожан в село, где будут проходит Дни открытых дверей. В акции участвуют 130 хозяйств, и одно из них - к/с Vilciņi в Виеситском крае. В хозяйстве Сабине Зупы можно приобрести яйца разных видов домашней птицы, а также маленьких цыплят, утят, индюшат и кроликов.

Посетителям расскажут, что такое инкубация яиц, как вылупляются цыплята. Сабине Зупа переселилась в село примерно семь лет назад, а раньше ее семье принадлежало предприятие общественного питания. Сейчас в ее хозяйстве 15 га земли, на которых выращивается зерно, рассказала Зупа порталу db.lv. Почти каждую из своих 130 птиц она может назвать по имени.

Цель акции «Дни открытых дверей на селе» - популяризация сельского образа жизни и выращенных натуральных продуктов. Продукты в крестьянских хозяйствах можно приобрести. Акцию поддерживает Министерство земледелия.

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