В Сейме состоится торжественное заседание

В Сейме сегодня состоится торжественное заседание, посвященное годовщине восстановления независимости Латвийской Республики, сообщили в парламентской пресс-службе.

Заседание начнется в 12.00, с речью на нем выступит председатель Сейма Инара Мурниеце.

В заседании примут участие президент Раймонд Вейонис, бывшие главы государства, члены Кабинета министров, депутаты Верховного совета, которые голосовали за восстановление независимости, представители зарубежного дипломатического корпуса и международных организаций.

После заседания у здания Сейма состоится совместное фотографирование, а в 14.45 бывшие депутаты Верховного совета приглашены на праздник Белой скатерти в Гостевом зале парламента.