Возможно, это самый высокий латвийский флаг в мире. И он установлен не в Риге

Пока на празднование столетия государства отводятся миллионы евро, местные мужчины в Лигатне отпразднуют эту дату по-своему. Они придумали и воплотили в жизнь собственную идею. Здесь на возвышении в местечке под названием Плучкалнс возвышается флаг не хуже, чем в центре Риги на на дамбе AB в Риге и даже выше - полотно размещено на флагштоке длиной 26 метров, на высоте 76 метров над уровнем моря.

Автор идеи - руководитель телевизионных передач Угис Йокстс, их родного дома которого теперь можно любоваться флагом. Идею подхватил и проживающий недалеко журналист Харийс Бекерис, а также экс-ТВ-оператор, а теперь исполнительный директор самоуправления Эгилс Курпниекс.

«В мире эта идея распостранена, а мы почему не можем?» ,- решили они и принялись за дело. По их мнению, учитывая географическое положение флага в Плучкалнсе, он выше, чем полотнище на Дамбе AB в Риге (флагшток 60 метров)

Одна его установка чего стоила. Сначала мужчины отправились в лес за древесиной - они сами пилили, транспортировали и обрабатывали дерево. Затем нужно было найти оптимальное место, чтобы флаг был виден со всех сторон. Чтобы флагшток держался как следует, в землю влили 5 кубов бетона. Когда дело было сделано, чувства и эмоции были непередаваемые! Кстати, установка на законных основаниях: проект разрабатывал сертифицированный инженер, идея согласована с местным муниципалитетом.

Теперь у творческой троицы появилась еще одна идея - на манер Голливуда установить на одной из местных латгальских красот буквы, конечно, с надписью «Лигатне».