В мае в Латвии проходит «Месяц свободы», в программе которого множество культурных и спортивных мероприятий.

Одно из центральных мероприятий «Месяца свободы» - посвященный восстановлению независимости Латвии «Праздник Белой скатерти», который сегодня будет отмечаться по всей стране. Места проведения праздника можно увидеть на карте, размещенной на портале «kurpes.lv».

Сегодня также состоится акция «Рассказ улицы Бривибас», в рамках которой в девяти крупнейших городах Латвии пройдут мероприятия на тему свободы. В Музее истории Латвии будет открыта выставка «Столетие Латвии», в художественном музее «Рижская биржа» откроется экспозиция «Югендстиль. Начало. Влияние. Своеобразие», а в церкви Св. Петра - фотовыставка «Памятник Свободы - посвящение Латвии».

В Большой гильдии сегодня пройдет концерт «Праздник с оркестром», открывающий цикл концертов «Рождены в Латвии», а в Латвийской национальной библиотеке - заключительный концерт цикла «Латвийские композиторы - к столетию Латвии».