Погода на следующей неделе: сухо и солнечно

В эти выходные и на следующей неделе погоду в Латвии будет определять антициклон - в основном ожидается сухая, солнечная и теплая погода, прогнозируют синоптики.

Самым прохладным днем будет суббота, 5 мая, когда температура составит +15..+17 градусов, на побережье - +10..+14 градусов. В ночь на субботу и воскресенье температура воздуха местами может опуститься до нуля градусов.

В воскресенье днем столбик термометра поднимется до +17..+20 градусов, а в понедельник будет еще на два градуса теплее. Теплая погода простоит всю следующую неделю, хотя местами по ночам по-прежнему возможны незначительные заморозки.

На следующей неделе средняя температура воздуха будет примерно на три градуса выше климатической нормы.