TVNET в Мадоне: праздничный парад Национальных вооруженных сил

Для того чтобы военный парад могли увидеть и те жители Латвии, у которых нет возможности посетить праздничные мероприятия в столице, несколько лет назад была начата новая традиция - в День восстановления независимости 4 мая парад проводится в одном из краев Латвии, и в этом году он пройдет в Мадоне.

Парад начался в 11.00, в нем приняли участие подразделения НВС и вооруженных сил союзников Латвии по НАТО, Государственной пограничной охраны, Государственной полиции, Государственной пожарно-спасательной службы, а также демонстрировалась военная техника.

Командовать парадом, в котором приняли участие более 700 военнослужащих, земессаргов, пограничников, полицейских, пожарных-спасателей и яунсаргов, назначен командир 2-й Видземской бригады Земессардзе Марек Озолиньш, а примут парад президент Раймонд Вейонис, министр обороны Раймонд Бергманис и командующий НВС Леонид Калниньш.

После парада жители Мадоны смогут посетить выставку военной техники, экипировки и вооружения.