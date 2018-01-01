За 2 месяца как безработные зарегистрировались 278 работников банковского сектора

В марте и апреле этого года в Государственном агентстве занятости (ГАЗ) зарегистрировано 278 безработных, прежняя работа которых была связана с банковским сектором, сообщили агентству ЛЕТА в ГАЗ.

В начале мая на учете в агентстве было 220 безработных, которые ранее работали в банковском секторе.

За три первых месяца года в целом на работу устроились 16 402 зарегистрированных в ГАЗ безработных.

Как сообщалось, «ABLV Bank», акционеры которого приняли решение о самоликвидации банка, сообщил об увольнении 250 работников. Как рассказал представитель по общественным связям группы «ABLV» Артур Эглитис, трудовые отношения с рядом сотрудников уже прекращены до конца апреля. Ожидается, что до конца года трудовые отношения придется прекратить еще с несколькими десятками работников - это ИТ-специалисты, специалисты по развитию продуктов, маркетингу, ипотечному кредитованию, сотрудники клиентского центра, административного аппарата и др.

Как пояснил Эглитис, такое решение принято согласно новой структуре банка, которая необходима для обеспечения эффективной деятельности во время самоликвидации.

Работу в банке продолжат чуть более 400 сотрудников, в свою очередь решения в отношении предприятий группы «ABLV» будут приняты позже.

Также сообщалось, что в «Rietumu banka» количество сотрудников в 2018 году сокращено примерно на 15%, и в первую очередь оптимизация коснулась работников по обслуживанию клиентов. В начале апреля в банке работало около 600 человек. Как заявила пресс-секретарь банка Элеонора Гайлиш, изменения в кадровой политике в настоящее время являются необходимым и неизбежным шагом. «Это логично проистекает из решения отказаться от обслуживания клиентов повышенного риска. Можем добавить, что на данный момент сокращение численности работников в основном уже завершено», - сказала пресс-секретарь «Rietumu banka».