Морячок после 9-го класса: с практики ты приезжаешь уже на собственном авто

Во все времена «ходить в море» считалось прибыльным и очень мужским делом. Русский TVNET решил разобраться, можно ли начать свой путь в море уже после 9-го класса, где и как это сделать, и правда ли, что в море по-прежнему хорошо платят и отрывают с руками каждого, будь то профессиональный штурман или механик. Спойлер - правда.

Чтобы ознакомиться с самой последней информацией, мы отправились в единственную в Риге «мореходку», в которую берут уже после девятого класса, а именно в Морскую школу Латвийской морской академии. Мы поговорили с учениками, преподавателями и администрацией, и рассказываем самое главное: как туда попасть, чему там учат и что делать после выпуска.

Внимание - учеба в Морской школе бесплатная, еще и со стипендией, а если ты совсем молодец, после «большой» практики на последний курс ты приезжаешь уже на собственном авто.

Преподаватели жалуются: «На парковке нет свободных мест. Это ученики с практики вернулись!».

Но обо всем по порядку!

FOTO: facebook.com/jurskola

Как поступить в Морскую школу?

Ежегодно Латвийская морская школа набирает чуть более 100 учеников: условно 50 будущих судоводителей (судоводитель на суднах прибрежного судоходства до 500 BT) и столько же механиков (механик на судах с двигателем мощностью до 750 кВт).

Кстати, именно сейчас ведется работа, чтобы увеличить «параметры» предлагаемых профессий: с нового учебного года планируется, что для штурманов это будут корабли уже до 3000 BT, а для механиков - корабли с мощностью двигателя до 3000 kW соответственно. По сути это означает более высокую квалификацию и больше возможностей найти хорошую работу после выпуска.

Ученики принимаются на конкурсной основе, вступительных экзаменов нет! Что важно? Два момента: средняя оценка в аттестате и здоровье! К тому же второй пункт очень серьезен. Почему?

Например, в море не могут ходить дальтоники, астматики, сердечники, лица, состоящие на учете в психушке или наркологическом диспансере.

И это проверяется перед поступлением!

В морской школе большое внимание уделяют физической форме - принести справку от семейного в данном случае не получится, для поступления требуется заключение врача определенной формы.

Нет смысла мухлевать на старте, на третьем курсе проводится грандиозное обследование учащихся, и будет обидно, отучившись два года, узнать, что ты не отличаешь все тона синего и поэтому не можешь строить карьеру в море.

Вывод - со здоровьем никаких шуток. Если у парня всю жизнь было освобождение от спорта - Морская школа, скорее всего, не для него.

С аттестатом все проще: нельзя иметь неудовлетворительные оценки (ниже 4 баллов) по ведущим предметам: латышскому, математике, физике, химии, английскому и спорту.

Администрация говорит, что по опыту будущие штурманы поступают со средним баллом 6,4, а механиков и со средним баллом 4 берут.

А учиться сложно?

Кому как, но просиживать штаны здесь не дадут. Начиная выступление на Дне открытых дверей, администрация сразу отмечает, что средняя школа - это райский уголок, а в мореходке слов «не умею, не хочу, не буду» не существует. «Мама в море с вами не пойдет, поэтому самостоятельность начинается сразу с 1 сентября».

Особый акцент делается на технические предметы - хорошо быть «на ты» с математикой и физикой, само собой важен английский язык - это второй родной язык моряка, говорят в школе.

Учеба проходит на латышском языке.

Однако по статистике среди учащихся Морской школы больше половины ребят - русскоязычные, выпускники «русских» школ.

Поначалу им непросто, но все втягиваются и по окончанию владеют государственным языком лучше своих сверстников из 12-х классов, потому что погружение полное и никто не нянчится.

В мореходке одновременно изучают и классические школьные предметы, и профилирующие специальные. Конечно, из программы убрали музыку, домоводство, биологию, но математика, история, география, языки - все, как в школе, потому что и здесь наравне с двенадцатиклассниками сдают централизованные экзамены.

FOTO: facebook.com/jurskola

Из специальных предметов изучают навигацию, морское право, строение корабля, безопасность в море, а механики очень много практикуются в цеху.

Сколько стоит обучение и есть ли стипендия?

Обучение в Морской школе абсолютно бесплатное, еще и стипендию платят до 150 евро каждый месяц. Размер стипендии зависит от оценок и активности учащегося - за внеклассную жизнь, спорт, пение и выступления доплачивают.

Из расходов стоит упомянуть о форме.

В рваных джинсах и красных кедах тут не ходят - строгие темные брюки, темная классическая обувь, специальная рубашка, джемпер, жилетка - обязательное требование Морской школы.

Покупка этого набора ложится на карман родителей или самих учеников. За свободный стиль наказывают, вплоть до снижения стипендии за неподобающий внешний вид. Дисциплина во всем - так воспитывают будущих моряков.

FOTO: facebook.com/jurskola

Приезжим ребятам предлагается общежитие - не пять звезд, но вполне сносное, и стоимость 20 евро в месяц - согласитесь, где в Риге найдешь жилье за такие деньги?

О приятном - когда и сколько можно заработать?

Уже после второго курса учащиеся проходят первую практику - один месяц. Самые успешные получают возможность пройти ее за рубежом - на Мальте или на Кипре. Помимо солнца, путешествия и новых эмоций, за практику еще и платят, в том числе тем, кто заграницу не попал, а проходит ее в местных компаниях или на берегу.

FOTO: facebook.com/jurskola

На третьем курсе, в марте, заканчиваются теоретические занятия и все отправляются на вторую, так называемую «большую практику» в море.

Обязательное условие для получения квалификации и диплома - это пребывание в море полгода. Для всех.

Учащиеся возвращаются за парту практически спустя год - только весной на четвертом курсе. Кто-то свободное время использует, чтобы передохнуть, кто-то пишет отчет о практике, а кто-то уже усердно ходит в море и больше положенных 6 месяцев. Вот именно после этой практики морячки приезжают в школу на собственных машинах.

FOTO: facebook.com/jurskola

По словам выпускника школы и по совместительству преподавателя, который сам активно ходит в море, зарплаты разные: капитаны, например, зарабатывают по 16 000 - 20 000 долларов месяц, но до капитана еще дорасти надо - практиканты, кадеты начинают с 200 - 1000 евро в месяц.

Выучившись, в море платят от 3500 долларов в месяц, зарплата хорошего специалиста, скажем, старшего механика, в пределах 7000 - 15 000 долларов в месяц.

И да, это не ошибка, в море по-прежнему платят и считают деньги в долларах, потому что работодатели, как правило, международные компании, и доллар все еще объединяет мир.

Эксперт со знанием дела говорит, что безработных штурманов или механиков нет - если ты готов и физически, и профессионально, без работы ты никогда не останешься. Это тот самый случай, когда успехи в учебе напрямую влияют на доходы в будущем: «Чем лучше учишься, тем больше у тебя потом зарплата». Навыки и знания в морском деле действительно измеряют в денежном эквиваленте.

Итак, какой диплом дают при выпуске и куда можно идти после?

Учеба в Морской школе длится четыре года, из который практически год студент свободен от теоретических занятий и учится на практике.

По окончанию каждый выпускник получает профессиональное среднее образование с дипломом по выбранной программе (судоводитель или механик).

Получается два в одном - и среднее образование, и профессия.

После окончания можно уже идти работать, а можно и продолжить образование. По морской стезе можно учиться в Латвийской Морской академии, Лиепайском морском колледже или в частном колледже Novikontas.

Однако это совсем не означает, что в другие высшие учебные заведения путь закрыт -

выпускники Морской школы могут поступать и в ЛУ, и в РТУ, и куда только душа пожелает - все экзамены и дипломы для этого есть.

Были случаи, когда выпускники Морской школы потом шли в Спортивную академию или поступали на журналистов - преграды нет.

И напоследок о женщине на корабле...

Шутки шутками, что женщина на корабле к беде, но по факту на сегодня морское дело по-прежнему очень мужское: в Морскую школу девушек принимают, но только на судоводителей. Сейчас в мореходке всего 8 студенток. По опыту преподаватели говорят, что не женская это доля по полгода отсутствовать дома - семья, дети все равно берут свое даже у выпускниц с «красным дипломом».

Для справки:

Подача документов в Морскую школу Латвийской морской академии проходит с 25 июня по 26 июля. Ближайший День открытых дверей в Морской школе состоится 25 мая в 14:00, все подробности можно узнать домашней страничке школы.

Морская школа Латвийской морской академии

Помимо Морской школы в Риге, после 9-го класса морским профессиям также можно обучаться и в Лиепае.

Морская школа Лиепайского морского колледжа