Президент призвал отстаивать во имя демократии интересы своего края и всей страны

Во имя демократии сегодня каждый должен отстаивать свои интересы, интересы своего края и бороться за общее благополучие государства, заявил на параде Национальных вооруженных сил в Мадоне президент Раймонд Вейонис.

Он пожелал всем быть в душе солдатами, которые полны решимости стоять на страже свободы Латвии. «Будем строить и защищать свою свободную, демократическую страну каждый день!», - подчеркнул президент.

Вейонис отметил, что 28 лет назад народ Латвии благодаря силе своего духа одолел превосходящие силы, его решимость иметь свое государство превзошла одну из сильнейших империй того времени. «Мы не знали, что принесет нам следующий день, но верили, что он будет лучше, потому что мы будем жить в свободной стране», - сказал глава государства.

«Веря в независимую Латвию, Верховный совет, тогдашний парламент, сумел договориться и реализовать волю народа. Это была победа самоопределения над подчинением, выбор, который дал надежду и возможности каждому самому строить свое будущее», - сказал Вейонис.

Президент напомнил, что в те дни жители Латвии всех национальностей выступили в поддержку независимого государства - не только в Риге, но и во всех регионах страны люди собирались, чтобы выразить свою волю. Поэтому сегодня во имя демократии каждый должен отстаивать свои интересы, интересы своего края и бороться за общее благополучие государства.

Напомнив об историческом голосовании 4 мая, Вейонис призвал латвийцев воспринимать предстоящие парламентские выборы столь же ответственно. «Только участие в выборах в полной мере подтверждает, что вы сами принимаете решение о своем будущем», - сказал президент.

Вейонис подчеркнул, что военный парад в Мадоне не является демонстрацией силы и агрессии, а свидетельством решимости защищать мир и свое государство. «Мы подтверждаем, что готовы с оружием в руках защищать не только нашу родину и ее жителей от любого врага. Теперь наряду с силой духа у нас есть своя армия. В повседневной жизни нас защищают тысячи стойких солдат, а в решающий момент на помощь придут многочисленные силы земессаргов и резервисты», - заверил президент.

«Мы не одни», - сказал Вейонис, подчеркнув, что сегодня в военном параде плечом к плечу с латвийскими солдатами маршируют союзники из Канады, Польши, Италии, Испании, Словакии, Албании, Словении и США.