В июне в регионе Балтийского моря пройдут учения НАТО с десятками тысяч военных

В июне в регионе Балтийского моря пройдет ряд военных учений, в которых примут участие несколько десятков тысяч военных, сообщили в пятницу в оборонном ведомстве Литвы.

В международных учениях «Saber Strike», которые пройдут в Литве, Польше, Эстонии и Латвии с 3 по 15 июня, примут участие 18 тыс. военных из 19 стран НАТО и партнеров альянса.

В это же время в Литве пройдут национальные учение «Молния Перкунаса», в которых примут участие до 9 тыс. военных, а также учения «Твердый кобальт» в Каунасском районе.

Кроме того, в июне начнутся учения «Baltops» в Балтийском море.

В ходе учений будут проводиться операции на суше, в море, в воздухе.

Около 1,1 тыс. единиц военной техники США в начале июня на время учений «Saber Strike» из Германии будут отправлены в Латвию через Чехию, Польшу и Литву.

В Литву эта техника по двум маршрутам прибудет через так называемый сувалкский коридор - участок границы Литвы и Польши шириной в 100 км, который на западе граничит с Калининградской областью РФ, а на востоке - с Республикой Беларусь.

Невзирая на большое количество учений и их участников в июне, представители литовской армии заявляют, что эти учения между собой не связаны.

При достижении определенного количества участников учений, согласно правилам Европейской организации безопасности и сотрудничества, на них необходимо приглашать наблюдателей из третьих стран.