В следующем году парад вооруженных сил 4 мая пройдет в Екабпилсе

На следующий год парад Национальных вооруженных сил (НВС) в День восстановления независимости Латвии пройдет в Екабпилсе. Город, который примет военный парад 4 мая будущего года, был назван 4 мая на параде в Мадоне.

Для того чтобы военный парад могли увидеть и те жители Латвии, у которых нет возможности посетить праздничные мероприятия в столице, несколько лет назад была начата новая традиция - в День восстановления независимости 4 мая парад проводится в одном из краев Латвии.

В параде участвовали подразделения НВС и вооруженных сил союзников Латвии по НАТО, Государственной пограничной охраны, Государственной полиции, Государственной пожарно-спасательной службы.

Командовал парадом, в котором приняли участие более 700 военнослужащих, земессаргов, пограничников, полицейских, пожарных-спасателей и яунсаргов, командир 2-й Видземской бригады Земессардзе Марек Озолиньш, а его принимали президент Раймонд Вейонис, министр обороны Раймонд Бергманис и командующий НВС Леонид Калниньш.