Торжественная речь спикера Сейма: «У Латвии есть один очень сложный сосед»

«Наши моральные ценности - это и общеевропейские демократические ценности, и никогда ранее наше государство не было так глубоко укоренено в западной демократии», - заявила на торжественном заседании Сейма в честь Дня восстановления независимости председатель парламента Инара Мурниеце.

Спикер подчеркнула, что у Латвии отличные соседи, с которыми она тесно сотрудничает в регионе Балтийского моря и Скандинавии, но в то же время есть «один очень сложный сосед».

«Кремль, к сожалению, видит вокруг себя только врагов. Бряцание оружием, непредсказуемое и провокационное поведение, киберугрозы и гибридные угрозы стали обыденным явлением не только в регионе Балтийского моря. Угрозу ощущает вся западная демократия», - подчеркнула Мурниеце.

Как отметила спикер, всему трансатлантическому сообществу понятно, что скорых перемен не будет, поэтому единственным ответом на это является усиление безопасности и обороны, сотрудничества Европы и НАТО.

«Я ощущаю большое удовлетворение в связи с тем, чего мы достигли в области обороны. То, что столетие своего государства мы встречаем в безопасности, является важным результатом совместной работы патриотов Латвии.

Благодарю наши вооруженные силы, Земессардзе, солдат стран Европы и НАТО, которые плечом к плечу укрепляют безопасность на латвийской земле», - сказала спикер.

Мурниеце отметила, что будущее страны и существование государства - это вопрос культуры, идеологии и морали, и эти ценности Латвия всегда будет защищать. В то же время, как указала спикер, в Латвии до сих пор много людей, для которых ее независимость - словно бельмо на глазу.

«Эти люди по-прежнему пытаются навязать свое имперское мышление. Они выступают за какие-то свои особые права, хотят нам диктовать свои правила и игнорировать законы и язык страны, в которой живут. Они пытаются дискредитировать Латвию на международном уровне, распространяя ложную и искаженную информацию. Они не способны отказаться от привилегий, которые им гарантировала имперская советская власть», - заявила спикер.