Празднование Дня восстановления независимости Латвии в картинках

4 мая в Латвии отмечается 28-я годовщина восстановления независимости Латвийской Республики. В честь праздника по всей Латвии прошли праздничные мероприятия - предлагаем фотопрогулку по главным событиям этого дня.

В 12.00 в Риге состоялось торжественное заседание Сейма, с речью на котором выступила председатель Сейма Инара Мурниеце. В заседании приняли участие президент Раймонд Вейонис, бывшие главы государства, члены Кабинета министров, депутаты Верховного совета, которые голосовали за восстановление независимости, представители зарубежного дипломатического корпуса и международных организаций.

Также состоялась церемония возложения цветов к памятнику Свободы.

В Мадоне же прошел парад Национальных вооруженных сил, в котором приняли участие подразделения НВС и вооруженных сил союзников Латвии по НАТО, Государственной пограничной охраны, Государственной полиции, Государственной пожарно-спасательной службы, а также была продемонстрирована военная техника.

В столице также очень насыщенная программа праздника - мероприятие «Рассказы улицы Бривибас», концерт «Народ. Песня. Костюмы» в Верманском парке, киносеансы в кинотеатре «Splendid Palace», а также выступления в столичных центрах культуры, музеях, концертных залах, на улицах и площадях города.