Не губите деревья! Рижанка обеспокоена массовым психозом селфи с сакурой

В парке Победы в Пардаугаве красиво расцвела сакура, и рижане тут же ринулись фотографироваться рядом, под и с этим красивым деревом. Одна беда - в погоне за красивыми кадрами, люди не жалеют деревья: кто-то просто гнет, а кто-то и отламывает веточки, обратилась в TVNET обеспокоенная читательница.

«Сначала я видела, как люди организуют серьезные фотосессии - со всем оборудованием, лестницей - странно, но вред никому не причиняется. Иду дальше и вижу - там, где сакуры подросли, люди массово тянут веточки вниз, чтобы на селфи попали цветочки. Многие из веточек после фотографирования уже совсем голые или валяются недалеко от дерева,» - заметила рижанка.

«Неужели Рижская дума не может установить предупреждение о том, что нельзя рвать деревья? Надеюсь, сакура скоро вырастет так, что до нее просто будет не дотянуться, а пока пусть поставят предупредительные знаки,» - посетовала неравнодушная жительница столицы.

Представитель Рижской думы Эдите Пуке прокомментировала, что в указанном месте предупредительные знаки не запланированы.

Правила РД предусматривают, что на территории города запрещается наносить вред деревьям и насаждениям - ломать ветки, сдирать кору, травмировать корни, механически или химически портить зелень в городе.

«За соблюдением правил следит муниципальная полиция и за злонамеренное повреждение деревьев наступает административная ответственность,» - напомнила Пуке.