Температура воздуха местами опустилась ниже нуля градусов

В ночь на субботу на большей части территории Латвии температура опустилась до 0..+4 градусов, и только в Латгале и в Риге было не холоднее +5..+7, свидетельствуют данные метеостанций.

Нулевая отметка была достигнута в западных и центральных районах, в том числе в Лиепайском аэропорту.

В субботу ожидается переменная облачность, в первой половине дня в Латгале возможны небольшие дожди, на западе Курземе, на Видземском побережье и в Риге небо будет ясным.

Температура составит +14..+17 градусов, на побережье до +10, в столице от +11 до +15 градусов.