После холодной ночи нас ждет очень теплое воскресенье

При ясном небе и безветрии температура воздуха в ночь на воскресенье быстро опустится, а днем поднимется до +20 градусов, прогнозируют синоптики.

Минимальная температура ночью составит 0..+6 градусов, и на траве образуется иней. Местами ожидается туман.

Днем при солнечной погоде воздух прогреется до +11..+17 градусов на побережье и +17..+20 на остальной территории страны.

В Риге в воскресенье сохранится ясная погода. Ночью температура опустится до +6 градусов в центре города и +2..+5 в окрестностях столицы. Днем воздух прогреется до +18 градусов.