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Рейзниеце-Озола: большая конкуренция на должность главы СГД даст свой результат

LETA
Дана Рейзниеце-Озола | Фото: Evija Trifanova / LETA

Большая конкуренция на должность руководителя Службы государственных доходов (СГД) может обеспечить лучший результат конкурса, прогнозировала агентству ЛЕТА министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

На конкурс на должность генерального директора СГД заявки подали 19 претендентов.

«Меня радует, что заявки подали так много претендентов. Было бы хорошо, если бы в конкурсе участвовали кандидаты не только из государственного сектора, в том числе СГД, но и из частного сектора», - сказала министр.

Она надеется, что новый глава СГД сумеет добиться поставленных целей - сделать СГД эффективным учреждением, дружественным к предпринимателям, но строгим к неплательщикам налогов.

В ночь на 10 марта скоропостижно умерла генеральный директор СГД Илзе Цируле. И. о. руководителя налоговой службы является в настоящий момент директор налогового управления Даце Пелека.

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