Рейзниеце-Озола: большая конкуренция на должность главы СГД даст свой результат

На конкурс на должность генерального директора СГД заявки подали 19 претендентов.

«Меня радует, что заявки подали так много претендентов. Было бы хорошо, если бы в конкурсе участвовали кандидаты не только из государственного сектора, в том числе СГД, но и из частного сектора», - сказала министр.

Она надеется, что новый глава СГД сумеет добиться поставленных целей - сделать СГД эффективным учреждением, дружественным к предпринимателям, но строгим к неплательщикам налогов.

В ночь на 10 марта скоропостижно умерла генеральный директор СГД Илзе Цируле. И. о. руководителя налоговой службы является в настоящий момент директор налогового управления Даце Пелека.