Во второй половине дня воздух прогреется до +20 градусов

В воскресенье во второй половине дня температура воздуха в Латвии повысится до +17..+20 градусов, прохладнее будет на морском побережье - от +11 до +17 градусов, прогнозируют синоптики.

На всей территории страны ожидается сухая и солнечная погода.

Будет преобладать слабый ветер, в Латгале - умеренный северный ветер.

В Риге день тоже будет солнечным, воздух прогреется до +18 градусов, в северной части столицы под влиянием северного ветра с моря температура воздуха будет на несколько градусов ниже.

Погодные условия в Латвии определяет антициклон. Атмосферное давление по всей стране - примерно 770 мм ртутного столба на уровне моря.