Синоптики: на следующей неделе в Латвию придет долгожданное лето

Уже в понедельник, 7 мая, на всей территории Латвии, кроме морского побережья, воздух прогреется до +20..+23 градусов, и теплая погода продержится дольше десяти дней, прогнозирует «Global Forecast System».

Под влиянием антициклона будет солнечно, однако временами оно будет уменьшаться, позволяя увеличиться облачности. Местами, с наибольшей вероятностью в западной части страны, возможны дожди и грозы.

В середине недели восточный, юго-восточный ветер немного усилится.

Температура воздуха на протяжении всего дня будет выше +20 градусов, временами - даже выше +25 градусов.

Как обычно весной и в первой половине лета, прохладнее будет на морском побережье.

Ночью столбик термометра уже не будет опускаться ниже нулевой отметки, а в самые теплые дни местами температура воздуха будет выше +10 градусов.

Возможно, на части территории Латвии средняя суточная температура воздуха стабильно поднимется выше +15 градусов, обозначив необычно раннее начало метеорологического лета.