Заложники «конвертов»: Всю жизнь живем с мечтой о собственном жилье

Ей 30, ему — 35. Два года назад они поженились и стали задумываться о том, чтобы сменить съемное жилье на свою квартиру. Накопили первый взнос и с радостными мыслями о переезде отправились в банк. Но, мечты о собственном семейном гнездышке так и остались мечтами. Свою историю рассказывает читательница.

Алла работает официантой в одном из кафе Старой Риги, куда часто заглядывают иностранцы и оставляют щедрые чаевые. Женщина на хорошем счету у работодателя, но официально ей платят только минимальную заработную плату. Остальное — в конверте. В общей сложности получается приличный заработок, но, то, что видит сотрудник банка на бумаге — это «минималка».

Супруг Аллы тоже прилично зарабатывает, но и у него часть денег на карточку переводят, а часть наличными.

«Мы думали, что многие молодые люди не могут купить квартиру только потому, что у них нет денег на первый взнос», - рассказывает Алла. Поэтому целеустремленно копили и жили в недорогой съемной квартире, которую арендуем уже пятый год. Хорошо, что хозяйка плату не поднимает, а то есть сейчас мы бы платили за такое жилье на 100-150 евро больше (это только аренда). Коммунальные платежи за эти годы тоже выросли».

После посещения банка мечты о собственном жилье у молодой пары рухнули в одночасье.

Алла рассказывает, что они не собираются покупать дом или квартиру в новостройке. Молодожены будут рады приобрести 2-3 комнатную серийную квартиру.

1200 евро в месяц на двоих — сотрудница банка озвучила цифру. Это официальный доход на двоих, чтобы получить у кредитного учреждения 40-45 тысяч на 20 лет. Под старое жилье банк не рискует давать в долг на более длительный срок.

Если разобраться, то 600 евро в месяц — это не такая уж и большая зарплата для столичных жителей. Но, доход должен быть официальным.

«Так и живем в съемной квартире, платим в срок, поддерживаем идеальную чистоту, о детях пока и не задумываемся — это обстоятельство только ухудшит наше финансовое положение, - подводит итог Алла. Ведь при получении ипотеки, банк просит подтвердить определенную сумму доходов на каждого члена семьи. Надеемся накопить нужную сумму на собственное жилье».