Жизнь замечательных рижан: герои и мифы Веры Мухиной

Триумф и почести, хвала, хула, опала - все сплелось в жизни Веры Игнатьевны Мухиной, родившейся в Риге, в семье богатых рижских купцов и меценатов. Мировую славу принес скульптору монумент «Рабочий и колхозница», новая икона социализма. Но и пузатая пивная кружка граненый стакан - тоже ее дизайна вещи. Но в биографии Веры Мухиной - не только пять Сталинских премий, большая любовь и подвиг служения отечеству. В ней еще и личные трагедии, попытка вместе с мужем бежать из СССР, ссылка в Воронеж...