Понедельник, 7 мая
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

Жизнь замечательных рижан: герои и мифы Веры Мухиной

Татьяна Одыня/ Русский TVNET
эксклюзив
Скульптурная часть монумента "Рабочий и колхозница". | Фото: RIA Novosti/Scanpix

Триумф и почести, хвала, хула, опала - все сплелось в жизни Веры Игнатьевны Мухиной, родившейся в Риге, в семье богатых рижских купцов и меценатов. Мировую славу принес скульптору монумент «Рабочий и колхозница», новая икона социализма. Но и пузатая пивная кружка граненый стакан - тоже ее дизайна вещи. Но в биографии Веры Мухиной - не только пять Сталинских премий, большая любовь и подвиг служения отечеству. В ней еще и личные трагедии, попытка вместе с мужем бежать из СССР, ссылка в Воронеж...

1

Рижанка и наследница семьи
2

Беда, Париж, любовь, война
3

Эликсир вечной молодости: в поисках чудо-средства
4

«Рабочий и колхозница»: символы освобожденного труда
5

Граненый стакан, юбка-бутон и... памятник Свободы
0 Комментарии