В понедельник воздух прогреется до +23 градусов

В понедельник на всей территории Латвии сохранится сухая и солнечная погода, будет на 3 градуса теплее, чем в воскресенье, прогнозируют синоптики.

Ожидается слабый ветер, ночью и утром - безветрие и туман. Минимальная температура воздуха на рассвете - от +1 до +8 градусов.

Во второй половине дня воздух прогреется до +20..+23 градусов, на большей части морского побережье - только до +12..+18 градусов.

В Риге в понедельник ожидается слабый ветер, в течение дня - морской бриз. Температура воздуха на восходе не превысит +9 градусов в центре города и +3..+7 градусов в пригородах. Днем воздух прогреется до +22 градусов, вблизи моря будет на несколько градусов прохладнее.