De facto: почему в Латвии нет закона, защищающего от игровой зависимости?

Латвийские официальные лица и политики уже с 2011 года не могут найти решения, как защитить людей от зависимости азартных игр, рассказывает передача канала LNT «de facto». Идея о том, что государство могло бы на законодательном уровне защищать от игровой наркомании появилась семь лет назад, когда Министерство финансов разработало новый закон об азартных играх. Были представлены десятки новых предложений, одно из которых заключалось в том, чтобы создать обязательные списки «самоисключающихся» (человек, который хочет «исключить» себя из азартных игр) и ввести проверку документов у входа в игровые залы.

Сегодня Министерство поясняет - законопроект был слишком тяжелым, поэтому процесс двигался очень медленно. В 2015 году Министерство решило отправить в Сейм на голосование только те аспекты, которые были скомпрометированы, например, подключение всех игровых автоматов к единой электронной сети (это помогло бы контролировать справедливость игры).

Формально, представители Латвийской ассоциации игрового бизнеса заявляют, что никогда не возражали против создания единого списка «самоисключающихся» или проверок документов.

«Нас не интересуют люди, которые заигрались. Нас интересует человек, который пришел к нам отдохнуть, развлечься», поясняет председатель Латвийской ассоциации игрового бизнеса Гиртс Людекс.

Передаче «de facto» известно, что ассоциация предлагала такие поправки, которые практически не могут существовать в компромиссе с государственными органами. Например, чтобы попасть в список «самоисключающихся», человек должен предоставить справку от врача, что он признан зависимым. Также, представители индустрии азартных игр настаивали на том, чтобы ответственность за несовершеннолетних или «самоисключающихся» людей в игровом зале, брали сотрудники заведения, а не компании.

С 2015 года, после того, как Минфин не смог добиться более жесткого контроля, никаких серьезных усилий в этой области сделано больше не было. Министерство объясняет, что существуют другие приоритеты регулирования азартных игр, такие как, например, повышение налогов.