Пришла хорошая погода: повысилась интенсивность ультрафиолетового излучения

В воскресенье интенсивность ультрафиолетового солнечного излучения в Латвии повысилась по сравнению с обычной для первой половины мая, свидетельствует оперативная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Индекс ультрафиолетовой радиации в Руцаве сегодня в середине дня достиг +6,4, значительно превысив предыдущее самое высокое значение в этом году - зафиксированное 2 мая +5,6.

В ближайшие дни ультрафиолетовая радиация в середине дня будет достигать умеренно высокого уровня и продолжит повышаться до конца июня.

В период с 11.00 до 16.00 не рекомендуется длительно находиться под прямыми солнечными лучами, следует носить головной убор и пользоваться солнцезащитными кремами.