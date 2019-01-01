Все лечить не будут, если не заплатить 51,60 евро!

Перед получением услуг здравоохранения придется заплатить также 155 евро за 2019 год. Тем, кто платит социальные взносы, беспокоиться не следует, так как они и в дальнейшем будут получать гарантированное государством социальное страхование.

А вот тем, кто эти взносы не внес, самое время это сделать.

В противном случае, чтобы получить услуги здравоохранения, обеспечиваемые в рамках государственного обязательного страхования здоровья,

начиная с 1 сентября до конца года им придется внести добровольный платеж в размере 51,60 евро или 1% минимальной месячной зарплаты.

Это предусмотрено принятыми правительством на прошлой неделе правилами о порядке, в котором вносятся и возвращаются взносы страхования здоровья, вступающими в силу 1 сентября 2018 года.

Текущий год - переходный период, когда услуги здравоохранения будут обеспечиваться так же, как и прежде, независимо от того, уплачена ли вышеуказанная сумма. Но если человек ее не внесет, ему придется оплатить свой долг в начале 2019 года.