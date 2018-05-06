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Справедливость есть? У внедорожника Спрудса, похоже, проблемы

TVNET
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Фото: Ekrānšaviņš

На выходных экономист Петерис Страутиньш поделился фотографией автомобиля «Bentley Bentayga» на эвакуаторе. Машина принадлежит бывшему администратору неплатежеспособности Марису Спрудсу, которому выдвинуто обвинение в вымогательстве и легализации незаконно нажитых средств.

«Возможно, этот джип сломался. А может восторжествовала социальная справедливость?» - написал Страутиньш.

Как ранее писал Русский TVNET, несмотря на арест имущества в июне прошлого года, Спрудс продолжает передвигаться на своем внедорожнике.

Как разъяснил адвокат Спрудса Янис Розенбергс, арест имущества Спрудса не отменен, но машина оставлена в его пользовании.

365 статья Уголовного процесса предусматривает, что арестованное имущество может быть оставлено в пользовании владельца или его семьи.

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