В Риге до 14 мая будет закрыто движение на улице Матиса

В связи с работой по реконструкции трамвайных путей с сегодняшнего дня, 7 мая, по 14 мая будет закрыто движение транспорта по улице Матиса, об этом сообщает Рижская дума.

Движение будет закрыто на участке 50 метров в направлении от улицы Бривибас. Также будет ограничено движение на улице Бривибас до перекрестка с улицей Матиса - будут запрещены левый и правый поворот на улицу Матиса. Ограничения не распространяются на движение трамвая.

Фирма, проводящая работы, должна обеспечить водителям объездные пути, что будет обозначено дорожными знаками.

Во время ночных ремонтных работ будет превышен допустимый уровень шума.