Бригманис: Эйгимс должен овладеть латышским языком на необходимом уровне

Председателю Даугавпилсской думы Рихарду Эйгимсу («Наша партия») следует пойти учиться латышскому языку, чтобы достичь необходимого депутату самоуправления уровня знаний, сказал агентству ЛETA председатель Крестьянского союза Латвии (КСЛ), председатель парламентской фракции Союза «зеленых» и крестьян (СЗК) Аугуст Бригманис.

Эйгимс является членом КСЛ, входящего в СЗК.

На просьбу прокомментировать решение Центра госязыка (ЦГЯ) в ближайшее время подать в суд иск об аннулировании депутатского мандата Эйгимса из-за неиспользования им госязыка на второй степени высшего уровня,

Бригманис ответил, что не расценивает эту ситуацию как особенную, и что это проблемы самого Эйгимса,

с которыми он должен справиться сам.

Он также отметил, что знает работающих в госструктурах людей, которые говорят по-латышски намного хуже, чем Эйгимс.

Бригманис заявил, что не удивился бы, если бы в результате этих процессов на пост мэра Даугавпилса вернулся занимавший ее ранее Андрей Элксниньш («Согласие»). Он считает, что если Эйгимс потеряет мандат, это не скажется отрицательно на КСЛ или СЗК, так как в Даугавпилсской думе он представляет другую партию.

Как сообщалось,

ЦГЯ объявил, что обратится в суд с требованием аннулировать депутатский мандат мэра Даугавпилса Рихарда Эйгимса за неупотребление им государственного языка в соответствии со второй степенью высшего уровня.

Представитель ЦГЯ Сармите Павулена сообщила агентству ЛЕТА, что, реагируя на поступившее заявление, ЦГЯ констатировал, что Эйгимс не использует государственный язык в соответствии с требованиями нормативных актов. Ему было дано шесть месяцев на улучшение знаний, но и через полгода, хотя латышский язык Эйгимса улучшился, он не соответствовал требованиям.

По закону, полномочия председателя городской или краевой думы могут быть аннулированы решением окружного суда, если его знание государственного языка не соответствует требуемому уровню.

Сам Эйгимс считает, что владеет латышским языком в достаточной степени.