Погода на неделю: не забудьте о головном уборе, «солнечных» очках и светлой одежде

Солнечная и по-летнему теплая погода в Латвии ожидается в течение всей недели, а также не исключено, что и в дальнейшем, прогнозируют синоптики.

В некоторые дни возможна небольшая облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. По прогнозу «Global Forecast System», наиболее вероятны грозы 10 и 12 мая в Курземе.

Температура воздуха на этой неделе может достичь в отдельные дни +22..+26 градусов, прохладнее будет на морском побережье.

Ночи также будут теплыми - средняя температура воздуха составит +10 градусов.

Среднесуточная температура воздуха в Латвии на этой неделе составит около +15 градусов, что означает необычайно раннее наступление метеорологического лета.

Уровень ультрафиолетовой радиации будет высоким, поэтому желательно носить головной убор, солнцезащитные очки и светлую одежду, а с 11.00 до 16.00 не находиться под прямыми солнечными лучами.