Накануне 9 мая в парке Победы начнутся мероприятия памяти жертв Второй мировой войны

8 мая с 17 до 21 часа в парке Победы состоится публичное мероприятие памяти жертв Второй мировой войны, выяснило агентство ЛЕТА в Рижском думе.

Мероприятие проводит организация «9may.lv», и планируется, что в нем примут участие 1000 человек.

В 18 часов выступят оркестр «Садко», баритон Виктор Козлитин, выпускники российских художественных вузов.

9 мая мероприятия в парке Победы начнутся в 10 часов с возложения цветов, в котором примут участие политики, послы нескольких стран, руководители общественных организаций. Мероприятие откроет мэр Риги Нил Ушаков, он также выступит перед присутствующими во второй половине дня.

Вечером предусмотрено выступление Гарика Сукачева, а в течение дня будут выступать народные инструментальные ансамбли и оркестры из России, Белоруссии и других стран. Планируется, что мероприятия Дня Победы в парке посетят по крайней мере 10 тыс. человек. В прошлом году их посетили 55 тыс. человек.