В отмечаемый 9 мая День Европы в Латвии пройдет ежегодный «Европейский экзамен»

В отмечаемый 9 мая День Европы на портале «www.esmaja.lv» с 8.00 до 21.00 будет проводиться ежегодный «Европейский экзамен», во время которого жители смогут проверить свои знания о ЕС, сообщила генеральный секретарь Европейского движения в Латвии Лиене Валдмане.

В экзамен включены 20 вопросов о жизни в Латвии, Европе и активной жизненной позиции жителей. Ответив на экзаменационные вопросы, каждый участник экзамена индивидуально узнает свою оценку, получив ее по электронной почте. Для получивших самые высокие оценки в каждой возрастной группе предусмотрены различные призы.

«Участие в экзамене не только подтверждает наше понимание о Латвии как о части Европы и показывает, что мы ощущаем себя жителями Европы, но и позволяет проверить знания, понимание и усовершенствовать их, побуждая задуматься над закономерностями и используемыми возможностями», - отметила Валдмане.

Экзамен организует Еврокомиссия в сотрудничестве с Европейским движением в Латвии.