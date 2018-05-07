Улица Бривибас встала: «Ей-Богу, быстрее пешком пройти!»

Рижане негодуют - улица Бривибас в буквальном смысле встала. «Быстрее пешком пройти!» - возмущаются горожане. Представители Rīgas satiksme сообщили, что транспорт по одной из главных артерий города курсирует с опозданием на 30-40 минут, но пассажиры говорят, что время ожидания гораздо больше - автобусы и троллейбусы выстроились в очередь и выпускают замученных ожиданием пассажиров между остановками. И это далеко не час пик, а полдень!

«Помимо того, что уже несколько месяцев вместо трех полос на Бривибас открыты две, теперь еще и два перекрестка ремонтируют», - сообщают очевидцы.

Представительница Rīgas satiksme Байба Барташевича опровергла быстро распространившиеся в социальных сетях слухи о том, что пробка в районе Матиса образовалась из-за ремонта трамвайных путей.

«На перекрестке Бривибас и Бруниниеку образовалось большое повреждение дорожного покрытия, поэтому весь транспорт направили по одной полосе,» - прокомментировала Барташевича.

В Департаменте сообщения Рижской думы агентству LETA пояснили, что там проходят ремонтные работы Rīgas siltums - на указанном участке дороги просели трубы, пересекающие теплотрассу, и до асфальтирования улицы Бривибас, это необходимо убрать - именно этим сейчас и занимаются.

Планируется, что ремонтные работы закончатся к 15:00.

FOTO: Русский TVNET

Skaties.lv тем временем распространили видео, как несколько пенсионеров толкают застрявший троллейбус. «Мир сошел с ума!» - восклицали очевидцы.