В Латвию пришло метеорологическое лето

По прогнозам синоптиков, среднесуточная температура воздуха в Латвии на этой неделе составит около +15 градусов, что означает необычайно раннее наступление метеорологического лета. В отдельные дни температура воздуха может достичь +22..+26 градусов, прохладнее будет на морском побережье.

Вся эта неделя, как сообщает Латвийский центр геологии, среды и метеорологии, будет солнечной, по-летнему теплой и сухой. Завтра днем при слабом северном ветре воздух днем прогреется до +21 градуса.

Такая же температура воздуха ожидается и в среду. В четверг облачность повысится, но существенных осадков синоптики не обещают. Воздух в этом день прогреется до +22 градусов. К выходным может потеплеть до +24+26 градусов. Небольшой дождь в конце недели прогнозируется лишь на побережье Курземе.

Ночи также будут теплыми - средняя температура воздуха составит +10 градусов.

Уровень ультрафиолетовой радиации будет высоким, поэтому желательно носить головной убор, солнцезащитные очки и светлую одежду, а с 11.00 до 16.00 не находиться под прямыми солнечными лучами.

Вода в реках Латвии местами уже прогрелась до +15+17 градусов.

Синоптики прогнозируют, что во второй половине этой неделе температура воды в реках и озерах может достичь +16+21 градуса.

Официально купальный сезон открывается с 15 мая. С этого времени Инспекция здоровья начинает регулярно проверять качество воды на официальных пляжах.