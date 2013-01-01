«Rīgas satiksme» заложило шесть новых автобусов «Solaris Urbino»

ООО «Ригас сатиксме» заложило шесть новых автобусов «Solaris Urbino», максимальная обеспеченная сумма требования которых составляет 67,5 млн евро, свидетельствует информация «Lursoft».
На предприятии агентству ЛETA подтвердили, что этот залог действительно зарегистрирован, однако это одно из условий договора о поставке новых автобусов. «Оплату новых автобусов «Ригас сатиксме» произведет в течение 10 лет, и заключенный договор предусматривает, что залогом в случае, если расчеты не будут осуществлены или возникнут другие сложности, являются сами автобусы», - пояснила представитель предприятия Байба Барташевича.
Это означает, что все 70 автобусов, как только они начнут курсировать, будут зарегистрированы как залог, добавила она.
Получатель коммерческого залога - польское предприятия «Solaris Bus & Coach», являющееся также поставщиком автобусов. «Ригас сатиксме» получило уже 32 из запланированных 70 автобусов «Solaris Urbino».
Автобусы - часть заключенного в 2013 году договора, предусматривающего закупку 175 автобусов.
Сумма договора - 75,8 млн евро, поставку всех 175 автобусов планируется закончить в 2019 году.