«Rīgas satiksme» заложило шесть новых автобусов «Solaris Urbino»

На предприятии агентству ЛETA подтвердили, что этот залог действительно зарегистрирован, однако это одно из условий договора о поставке новых автобусов. «Оплату новых автобусов «Ригас сатиксме» произведет в течение 10 лет, и заключенный договор предусматривает, что залогом в случае, если расчеты не будут осуществлены или возникнут другие сложности, являются сами автобусы», - пояснила представитель предприятия Байба Барташевича.

Это означает, что все 70 автобусов, как только они начнут курсировать, будут зарегистрированы как залог, добавила она.

Получатель коммерческого залога - польское предприятия «Solaris Bus & Coach», являющееся также поставщиком автобусов. «Ригас сатиксме» получило уже 32 из запланированных 70 автобусов «Solaris Urbino».

Автобусы - часть заключенного в 2013 году договора, предусматривающего закупку 175 автобусов.

Сумма договора - 75,8 млн евро, поставку всех 175 автобусов планируется закончить в 2019 году.