«All Media Baltics»: телевидение на языках ЕС - предвыборная атмосфера

Предложения обеспечить 90% содержания основного пакета телевизионных услуг на языках стран ЕС с целью ограничить российскую пропаганду являются поспешными и появились в предвыборной атмосфере, их влияние должным образом не оценено, и это не может быть хорошей практикой решения вопросов государственной важности, заявила агентству ЛETA руководитель медиагруппы «All Media Baltics» в Латвии Байба Зузена.

Она считает, что вопрос об уменьшении кремлевской пропаганды можно решить, содействуя медийным навыкам и оказывая государственную поддержку общественным и коммерческим СМИ, чтобы они могли создавать интересное жителям Латвии содержание, а также формировать общественное самосознание и чувство государственной принадлежности вопреки запретам и ограничениям.

Вопрос о потреблении телевизионного содержания в Латвии намного шире, чем составление основных пакетов телеканалов, отметила Зузена. «В эпоху дигитализации у человека фактически есть неограниченные возможности найти и потреблять такое содержание, которое он хочет, ибо то же самое содержание, которое можно видеть в линейном вещании, можно найти также в интернете», - сказала она.

Как сообщалось, Сейм передал на рассмотрение в комиссиях поправки к закону, согласно которым 90% содержания основного пакета телевизионных услуг должно обеспечиваться на языках стран ЕС.