Из-за «созданного хаоса в системе здравоохранения» требуют отставки Чакши и Барчи

Правление не представленного в Сейме объединения «Для развития/За!» требует отставки министра здравоохранения Анды Чакши и председателя парламентской комиссии по труду Айи Барчи, которые должны взять на себя ответственность за «созданный ими самими хаос в системе здравоохранения», сообщила агентству ЛЕТА представитель объединения Лайла Спалиня.

Объединение, планирующее участвовать в выборах в Сейм, приняло такое решение из-за «безответственной неясности» вокруг закона о финансировании здравоохранения.

«Для развития/За!» требует остановить вступление в силу этого закона до момента, пока не ясно его полное влияние на жителей Латвии и не введен такой механизм финансирования, который обеспечивает доступность услуг здравоохранения каждому жителю Латвии.

Просьба Минздрава выделить 1,85 млн евро на обеспечение работы базы данных получателей услуг здравоохранения говорит о том, что Минздрав абсолютно не готов к введению новой системы. Кроме того, до сих пор неизвестно, что будет входить в корзину услуг здравоохранения. Ответы на все эти вопросы должны были быть даны до того, как Сейм принял закон, считает политическое объединение.