Предвыборная агитация только на латышском; Коалиция не возражает!

Партии правящей коалиции не возражают, чтобы в Сейме быстрее шла работа над поправками к закону о том, чтобы предвыборная агитация была только на латышском языке.

Национальное объединение "Все для Латвии-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) призвало сменить ответственную комиссию, которая работает с законопроектом. Представитель ВЛ-ТБ/ДННЛ Янис Домбрава сказал журналистам, что председатель комиссии по делам госуправления и самоуправлений Сергей Долгополов ("Согласие") "откладывает законопроекты в ящик" и не заинтересован в их продвижении, поэтому нужно искать другие пути.

Коалиция не возражала, чтобы законопроект перешел к юридической комиссии, которую возглавляет Гайдис Берзиньш (ВЛ-ТБ/ДННЛ). По мнению Домбравы, идеальный вариант был бы, если бы поправки начали действовать еще на выборах в 13-й Сейм.

Поправки были переданы на рассмотрение ответственной комиссии 8 марта. ВЛ-ТБ/ДННЛ предлагает также дополнить кодекс административных нарушений штрафом за неиспользование государственного языка в предвыборной агитации.