Руководители государства примут участие в мероприятиях памяти жертв Второй мировой войны

Высшие должностные лица государства примут сегодня участие в мероприятиях памяти жертв Второй мировой войны.

Премьер-министр Марис Кучинскис, президент Латвии Раймонд Вейонис, спикер Сейма Инара Мурниеце и депутаты Сейма в 8 часов будут присутствовать на экуменическом молебне в Домском соборе, а в 10.30 на Братском кладбище примут участие в церемонии возложения венков.

В 9 часов Кучинскис примет участие в памятном мероприятии в Саласпилсском мемориале, а Вейонис в 11 часов на Братском кладбище - в посадке деревьев для аллеи героев. Мурниеце будет участвовать в памятном мероприятии на братском кладбище в Лестене.

Годовщина окончания Второй мировой войны и разгрома нацизма отмечается сегодня по всей Латвии.