Ушаков: мероприятия 9 мая в парке Победы посвящены памяти семей

Мэр отметил, что всегда принимал участие в этом мероприятии и будет участвовать и в этом году. «Я уже неоднократно говорил, что это мероприятие памяти семей. Если люди отказываются от своей памяти, их потом не уважают ни свои, ни чужие, ни оппоненты», - сказал Ушаков.

Он также заверил, что сегодня, когда в Латвии отмечается День разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны, возложит цветы вместе с другими должностными лицами.

Завтра, 9 мая, в Риге состоится ежегодное мероприятие общества «9 мая.lv» у мемориала Победы, а также пройдут два шествия.