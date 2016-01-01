Грабеж, контрабанда, наркотики. Латвийцы едут за границу не только работать

Граждане Латвии регулярно отправляются за границу, но среди них есть и те, кто едет на чужбину чтобы «подзаработать» самыми разными способами, включая незаконные. О том, как латвийцы пополняют свой доход за рубежом, недавно в интервью с порталом TVNET рассказал начальник второго отдела Госполиции по борьбе с организованной преступностью Сандис Радзиньш.

В 2017 году Министерство иностранных дел получило информацию о 586 человек, задержанных за границей (в 2016 году - 696, в 2015 году – 733).

Наибольшее число задержанных граждан Латвии (статистика за 2017/2016) были в:

- Великобритании – 154/197

- Германии - 97/100,

- Польше – 60/26,

- США – 38/46,

- Чехии – 33/45.

Наиболее распространенными причинами задержания являются: грабеж или кража, нарушения правил дорожного движения, мошеннические действия с финансовыми ресурсами, нарушения иммиграционного законодательства, контрабанда акцизных товаров, транспортировка, изготовление, хранение или сбыт наркотических веществ.

Географически места содержания под стражей по-прежнему охватывают все страны мира - Европу, Азию, Северную Америку и Южную Америку, потому что Граждане Латвии все чаще путешествуют в более экзотические страны.

МИД подчеркивает, что вопрос о гражданах Латвии, которые были задержаны или осуждены за транспортировку, изготовление, хранение или продажу наркотических веществ, не утратили своей значимости в повседневной работе Консульской службы.

Сравнивая с 2016 годом, в 2017 продолжает расти число людей задержанных за рубежом за транспортировка, изготовление, хранение или сбыт наркотических веществ, - 35 человек (в 2016 - 33).

Согласно информации Консульской службы, люди чаще всего соглашаются взять на себя роль наркокурьера, в надежде получить легкую прибыль. Предложения о подобной работе они получают от знакомых или в Интернете.

Важно отметить, что статистические данные любого консульского отдела являются неполными, поскольку согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, страна, в которой задержан и арестован гражданин Латвии, информирует Латвийское дипломатическое представительство только если задержанное лицо просит об этом.

Есть люди, для которых перевозка наркотиков кажется хорошим «бизнес-планом»

«Тенденции не меняются до сих пор, хотя об этом очень много говорят сегодня. Людям, вероятно, кажется, что они смогут это провернуть. Конечно, есть и те, кому это удается, но рано или поздно его все равно поймают», - отметил Радзиньш.

Он также добавил, что таким «курьерам» не платят настолько много, чтобы после одной поездки он мог все бросить и начать новую жизнь.

Все правоохранительные органы в странах проводят некоторую форму профилирования, изучая психологические характеристики курьеров.

Самое ужасное, если курьера задержали в стране, которая не является членом ЕС - тюрьмы в таких государствах очень своеобразные.

В некоторых странах за транспортировку наркотиков можно получить пожизненное заключение.