Сердце сжимается и опускаются руки: в Зиепниеккалнсе горы мусора

Некая женщина опубликовала в соцсети Facebook очень грустный пост о том, что, к сожалению, еще есть люди, которые просто приезжают в лес и выкидывают мусор. К тому же это безобразие происходит в Риге, где так много возможностей освободиться от мусора.«Чувствую себя, словно с Луны упала. Я наивно думала, что заваленные мусором территории хотя бы в больших городах отсутствуют», - написала пользовательница соцсети.

«Как не опустить руки и что еще можно сделать, чтобы в твоем районе, городе таких замусоренных мест не становилось бы еще больше?», - спрашивает девушка у других пользователей Facebook.

Хаотичные свалки девушка увидела в рамках домашней работы в вузе, где студентке нужно было обойти некоторые рижские районы.

«Моя группа должна была исследовать лес в Зиепниеккалнсе и мы сфотографировали только часть замусоренных мест, думаю, что на самом деле их намного больше», - пишет обеспокоенная жительница.

«Я была очень удивлена увиденным. Когда-то я жила в стороне Кегумса и там во врея Большого субботника весте с семьей участвовала в уборке мусора и мы ходили вдоль шоссе, по лесу и никогда я не встречала огромные мусорные кучи», - пишет студентка.

Руководитель проектов отдела общественных отношений Рижской думы Айра Шмелде рассказала, что исполнительная дирекция Пардаугава провела и проводит ряд мероприятий по предотвращению хаотичных свалок.

«Каждый год в рамках выделенных средств, вывозят мусор и проходит патрулирование лесных территорий и обочин, чтобы предотвратить загрязнение района», - объяснила Шмелде.

Кроме этого установлены информирующие знаки о том, что выброс мусора строго запрещен. Но, судя по фотографиям студентки многие игнорируют эти знаки.