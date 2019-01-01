Сто закрытых школ к столетию Латвии?

Прогнозы самоуправлений о том, что именно на столетие Латвии будет закрываться много школ, оправдались. Количество реорганизуемых и ликвидируемых учреждений достигло шестидесяти, и, вероятно, точка еще не поставлена, пишет Neatkarīga.

В список Министерства образования и науки входят дошкольные учреждения и все виды школ, в том числе вечерние, специальные и интернаты.

В начале года в девяти самоуправлениях оставалось 11 школ-интернатов, в которых училось более 1800 детей, а сейчас за свое существование борются уже только две.

Министерство образования и науки с 2019 года отказалось от финансирования интернатов и установило, что такой вид школ может существовать только до 31 июля 2019 года.